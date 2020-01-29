Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию. Москва обвинила их в провокации

По данным СМИ, члены нидерландского парламента планировали посетить Россию в феврале. Это был бы первый подобный их визит с 2008 года. Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Россия заблаговременно сообщила Нидерландам о нежелательности включения депутата Шурда Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая собиралась посетить Россию, и поэтому расценивает отмену визита делегации как провокацию, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Там напомнили, что парламентарии из Нидерландов планировали посетить Россию 25-27 февраля 2020 года по приглашению Комитета по международным делам Госдумы.

В министерстве добавили, что предупреждение по поводу Шурдсмы было сделано в ходе встречи в МИД со временным поверенным в делах Нидерландов в России 14 января.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия", — добавили на Смоленской площади.