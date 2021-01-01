Дед Мороз и Снегурочка попали в ДТП в российском городе
В Сургуте люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки попали в ДТП. Об этом сообщает местный телеканал ”Сургутинформ ТВ”.
В Сургуте люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки попали в ДТП. Об этом сообщает местный телеканал ”Сургутинформ ТВ”.
Авария произошла 31 декабря около 17 часов. В центре российского города на Набережном проспекте столкнулись автомобили LADA Granta и Volkswagen Tiguan. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Телеканал Югра ТВ уточняет, что Дед Мороз, который ехал на LADA Granta, не уступил дорогу встречному автомобилю. Все пострадавшие доставлены в травмотологию.
Ранее бывший российский следователь, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль своей легковушки и совершил ДТП, врезавшись в боковую часть такси. Находившаяся в салоне 17-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась.
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