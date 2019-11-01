Датская газета: русские третируют семьи солдат НАТО, проходящих службу в Прибалтике

Женам и подругам голландских летчиков стали названивать неизвестные люди. Они говорят по-английски с русским акцентом и задают угрожающие вопросы вроде «А вы знаете, чем занимается ваш партнер?» или «А не пора ли ему убраться домой?»

В датских вооруженных силах к сообщениям об издевательствах относятся «со всей серьезностью», говорит начальник оперативного отдела полковник Йенс Вид Лёнборг : «Случаи в Голландии серьезные. Страдают семьи военнослужащих, а это значит, что они осведомлены и о родственниках тоже».

Как сообщает голландская газета «Телеграф» (Telegraaf), домогательства начались, когда летчики позвонили домой с личных мобильных номеров. В голландском министерстве обороны факт издевательства подтвердили, однако комментировать его масштабы отказались.

В то же время преследованиям через социальные сети подверглись и британские солдаты НАТО в Эстонии: им начали приходить сообщения с угрозами вроде «Мы следим за тобой».