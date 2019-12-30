Дали клятву верности ИГИЛ: Появилось видео задержания россиян, которые планировали теракты в Петербурге

В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
Уголовное дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической организации", передает РИА Новости.
В ФСБ сообщили, что выйти на след террористов удалось благодаря информации от спецслужб США.
Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за эти данные.
На видео, которое распространила ФСБ, показано, как один из задержанных поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство".
Этот человек с закрытым лицом на черном фоне на арабском языке с русским акцентом произносит: "Я присягаю правоверному Абу Бакеру аль-Хусейни аль-Курейши во имя каждого погибшего".
Ожидается, что сегодня задержанным назначат меру пресечения.
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