Цукерберг предупредил о планах России по вмешательству в выборы

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году. Это заявление он сделал в интервью NBC, опубликованном в понедельник, 21 октября. "Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики", — заявил Цукерберг, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".

В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. "Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, — во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", — заявил Цукерберг. Он предупредил о том, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".