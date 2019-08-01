01.08.2019, 16:20

#CпаситеСибирь: РБК объясняет, что не так с акцией привлечения внимания к лесным пожарам в Сибири

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rus.DELFI.lv
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Maalehe reis Siberisse
Maalehe reis SiberisseFoto: Kristiina Viiron

В последние две недели в социальных сетях активно обсуждают пожары в Сибири — число сообщений превысило миллион. Издание РБК разобралось, что не так с блогерской активностью и действительно ли лесные пожары в этом году установили рекорд. Латвийский портал DELFI коротко пересказывает основные пункты исследования.

Сколько лесов горит и действительно ли установлен рекорд?

В социальных сетях пользователи утверждают, что в прошлом году в лесных пожарах были уничтожены 1,7 млн га лесов, а в этом году рекорд уже побит в два раза.

Официальная статистика показывает, что в прошлом году пожары уничтожили 72,9 тысячи га леса. По данным на 31 июля этого года службы активно тушат 107,1 тысяч га леса и ещё 2,882 млн га находятся под наблюдением. В прошлом году на 31 июля 64 тысяч га леса активно тушили, а 2,4 млн га были под наблюдением.

Ни в одном из российских регионов площадь возгорания не превышает 1%.

Что происходит в соцсетях?

РБК указывает, что число сообщений о пожаре превысило за последние две недели миллион. В кампании #CпаситеСибирь участвуют популярные блогеры и паблики, идет сбор подписей под петицией с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

По просьбе РБК ”Медиалогия” проанализировала активность пользователей. Организация выяснила, что двухкратный всплеск активности пришелся на 24-25 июля, накануне несогласованных акций в Москве. 24 июля о пожарах в Сибири активно рассказывали российские федеральные каналы.

Агентство ”Социальные сети” сообщило РБК, что на данный момент пик активности пришелся на 29 июля. В основном пользователи либо цитируют петицию, либо рассказывают свои впечатления от жизни в Сибири, либо демонстрируют вовлеченность в повестку. Практически все авторы призывают подписать петицию.

Помимо прочего РБК выяснил, что пользователи используют одинаковые фотографии, которые не имеют отношения к лесным пожарам этого года. Например, некоторые фотографии были сняты в 2011 году в Красноярском крае, другие — в Греции в 2018 году. Некоторые фото взяты из фотобанков или даже с обложки музыкального трека кантри-группы.

Было ли это спланировано?

Агентство ”Социальные сети” не видит признаков спланированной информационной кампании. Там говорят, что пользователи, скорее всего просто проявили неравнодушие к ситуации.

В свою очередь, гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахарай РБК сказал, что используя развитые аккаунты соцсетей, лидеров мнений и хэштеги, тему можно сделать главной в головах людей и лесные пожары являются для этого очень благодарной темой.

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