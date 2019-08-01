CпаситеСибирь: РБК объясняет, что не так с акцией привлечения внимания к лесным пожарам в Сибири

Сколько лесов горит и действительно ли установлен рекорд?

В социальных сетях пользователи утверждают, что в прошлом году в лесных пожарах были уничтожены 1,7 млн га лесов, а в этом году рекорд уже побит в два раза.

Официальная статистика показывает, что в прошлом году пожары уничтожили 72,9 тысячи га леса. По данным на 31 июля этого года службы активно тушат 107,1 тысяч га леса и ещё 2,882 млн га находятся под наблюдением. В прошлом году на 31 июля 64 тысяч га леса активно тушили, а 2,4 млн га были под наблюдением.

Ни в одном из российских регионов площадь возгорания не превышает 1%.

Что происходит в соцсетях?

РБК указывает, что число сообщений о пожаре превысило за последние две недели миллион. В кампании #CпаситеСибирь участвуют популярные блогеры и паблики, идет сбор подписей под петицией с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

По просьбе РБК ”Медиалогия” проанализировала активность пользователей. Организация выяснила, что двухкратный всплеск активности пришелся на 24-25 июля, накануне несогласованных акций в Москве. 24 июля о пожарах в Сибири активно рассказывали российские федеральные каналы.

Агентство ”Социальные сети” сообщило РБК, что на данный момент пик активности пришелся на 29 июля. В основном пользователи либо цитируют петицию, либо рассказывают свои впечатления от жизни в Сибири, либо демонстрируют вовлеченность в повестку. Практически все авторы призывают подписать петицию.