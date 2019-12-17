CNN: российский корабль у берегов США действует небезопасным образом

По данным телеканала, последние несколько дней российский корабль плавал у берегов Южной Каролины и Флориды, не используя навигационные огни в условиях низкой видимости. Источник CNN также сообщил, что российский корабль не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

Береговая охрана США предупредила моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.