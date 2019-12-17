CNN: российский корабль у берегов США действует небезопасным образом

Российский разведывательный корабль ”Виктор Леонов” в международных водах у юго-восточного берега США действует небезопасным образом, пишет "Новая газета" со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, последние несколько дней российский корабль плавал у берегов Южной Каролины и Флориды, не используя навигационные огни в условиях низкой видимости. Источник CNN также сообщил, что российский корабль не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.
Береговая охрана США предупредила моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.
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