ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ: Эстония смягчает ограничения на пересечение границы с Латвией, Литвой и Финляндией

Распоряжение руководителя чрезвычайного положения Юри Ратаса смягчает с 14 мая ограничения, в соответствии с которыми люди, приезжающие в Эстонию из Финляндии, должны были после пересечения границы 14 дней провести в изоляции. Если раньше живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди могли без этого требования приезжать в Эстонию не чаще, чем раз в неделю, то со следующего четверга, они смогут ездить между Эстонией и Финляндией и чаще.

Помимо работающих в Финляндии людей требование изоляции будет отменено и для тех, кто приезжает работать или учиться из Финляндии в Эстонию. Также не должны оставаться дома люди, приезжающие в Эстонию по уважительным семейным причинам, в первую очередь для встречи с близкими родственниками, а также для участия в таких событиях, как свадьбы и похороны.

Хотя требование пребывания в изоляции отменяется, все же приезжающим в Эстонию людям рекомендуется в течение двух недель покидать дом только для походов на работу или по другим уважительным причинам.

Кроме того, дополнительные требования будут применяться на судах и в портах: 14 -19 мая на судах, курсирующих между Финляндией и Эстонией, будет проводиться добровольное тестирование на коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19. Его целью является уменьшение риска проникновения вируса в Эстонию. Процедуру тестирования разработает Министерство социальных дел. С изменением постановления правительства на финской границе сохранится возможность проводить избирательный контроль пересекающих границу лиц и целей их поездки.

Cвободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и законно пребывающих в этих странах лиц восстановится через неделю, 15 мая. С этого момента на границе между Эстонией и Латвией закончится временно восстановленный пограничный контроль, и прибывающие из Латвии и Литвы в Эстонию люди не должны будут больше оставаться 14 дней дома, за исключением тех, кто приехал из-за пределов стран Балтии. Открытие границ и условия свободного передвижения для людей, законно пребывающих в странах Балтии, будут в ближайшее время уточнены соглашением между Эстонией, Латвией и Литвой.