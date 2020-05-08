08.05.2020, 21:55

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ: Эстония смягчает ограничения на пересечение границы с Латвией, Литвой и Финляндией

 (11)
EST
Piirikontroll sadamas 15.03.2020
Piirikontroll sadamas 15.03.2020Foto: Andres Putting

Правительство решило, что во второй половине следующей недели будут смягчены ограничения на пересечение границы между Эстонией и Финляндией и восстановлено свободное движение между Эстонией, Латвией и Литвой жителей этих стран и законно пребывающих здесь людей.

Распоряжение руководителя чрезвычайного положения Юри Ратаса смягчает с 14 мая ограничения, в соответствии с которыми люди, приезжающие в Эстонию из Финляндии, должны были после пересечения границы 14 дней провести в изоляции. Если раньше живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди могли без этого требования приезжать в Эстонию не чаще, чем раз в неделю, то со следующего четверга, они смогут ездить между Эстонией и Финляндией и чаще.

Помимо работающих в Финляндии людей требование изоляции будет отменено и для тех, кто приезжает работать или учиться из Финляндии в Эстонию. Также не должны оставаться дома люди, приезжающие в Эстонию по уважительным семейным причинам, в первую очередь для встречи с близкими родственниками, а также для участия в таких событиях, как свадьбы и похороны.

Хотя требование пребывания в изоляции отменяется, все же приезжающим в Эстонию людям рекомендуется в течение двух недель покидать дом только для походов на работу или по другим уважительным причинам.

Кроме того, дополнительные требования будут применяться на судах и в портах: 14 -19 мая на судах, курсирующих между Финляндией и Эстонией, будет проводиться добровольное тестирование на коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19. Его целью является уменьшение риска проникновения вируса в Эстонию. Процедуру тестирования разработает Министерство социальных дел. С изменением постановления правительства на финской границе сохранится возможность проводить избирательный контроль пересекающих границу лиц и целей их поездки.

Cвободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и законно пребывающих в этих странах лиц восстановится через неделю, 15 мая. С этого момента на границе между Эстонией и Латвией закончится временно восстановленный пограничный контроль, и прибывающие из Латвии и Литвы в Эстонию люди не должны будут больше оставаться 14 дней дома, за исключением тех, кто приехал из-за пределов стран Балтии. Открытие границ и условия свободного передвижения для людей, законно пребывающих в странах Балтии, будут в ближайшее время уточнены соглашением между Эстонией, Латвией и Литвой.

Вместе с тем, пересекающие границу люди должны по-прежнему следовать распоряжениям, введенным с целью предупреждения распространения коронавируса, будь то требование носить маску или правило 2+2, в соответствии с которым передвигаться можно максимум по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции не менее двух метров. Поскольку распоряжения могут различаться в разных странах, этой информацией будут отдельно обеспечивать пересекающих границу людей.

Для предотвращения распространения коронавируса при въезде в Эстонию действуют введенные с 16 марта временные ограничения.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: