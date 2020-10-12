Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

"Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей", - сказал источник.

Сейчас в больнице остаются двое раненых. Состояние пострадавших стабилизировано, их переводят в Нижний Новгород. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

"Женщина - тяжелое [состояние], огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована, переводится в областную больницу им. Н. А. Семашко. Мужчина - средней [степени] тяжести, огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован, маршрутизирован в областную больницу им. Н. А. Семашко", - написал Мелик-Гусейнов.

Как уже сообщалось, вечером 12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Сейчас ведутся его поиски. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной произошедшего, по предварительным данным, стал конфликт между молодым человеком и его бабушкой, которую он ранил из ружья.

"Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела...", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства. Уточняется, что на место происшествия выехали и. о. прокурора области Александр Илюшин и его заместитель.

Монахов также застрелил соседа, а позже на остановке убил еще двоих человек. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. По информации Росгвардии, разрешение на оружие он получил меньше месяца назад и владел им на законных основаниях.

Росгвардия задействует беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки для задержания подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений.

"В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска", - сказал собеседник агентства.