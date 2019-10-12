Число жертв массового убийства в Керченском колледже возросло до 21 человека. Умерла пострадавшая преподавательница

По словам директора колледжа Дениса Колесника, из-за полученных травм Грищенко перенесла много операций и ”в итоге не выдержала”. Таким образом, число жертв массового убийства в Керченском колледже возросло до 21 человека, заключил Колесник. В беседе с РИА Новости он уточнил, что преподавательницу похоронили еще минувшим летом.

В министерстве образования Крыма в свою очередь заявили, что Грищенко неправильно причислять к жертвам убийства. ”Рано или поздно, к сожалению, уйдут из жизни и другие свидетели этих событий. И приписывать их к жертвам, тем самым напоминать и популяризировать имя [напавшего], который совершил бесчеловечное преступление, на мой взгляд, не совсем правильно”, — сказал ТАСС представитель ведомства.

17 октября 2018 года студент Политехнического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья, которым он владел на законных основаниях. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.