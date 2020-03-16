16.03.2020, 17:43

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек


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Болельщики "Зенита" на матче с "Уралом" спасаются от коронавируса.
Болельщики "Зенита" на матче с "Уралом" спасаются от коронавируса.Фото: Global Look Press

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова объявила о резком росте числа зараженных коронавирусом в России — оно достигло 93 человек. По ее словам, под медицинским наблюдением находятся около 15 тыс. человек, сообщает РБК.

Она уточнила, что 86 случаев заражения — завозные, а семь человек заразились на территории России после контакта с вирусоносителями.

20 случаев выявлено в Москве, по три — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и Республике Коми.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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