Число умерших от COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

За сутки умерли 168 человек, общее число смертей от инфекции с начала эпидемии составило таким образом 10 027, передает "Медуза".

Число заболевших, по данным штаба, в России на утро 4 июля составляет 674 515 человек. Выздоровели за сутки 8986 человек, всего с начала эпидемии — 446 879 человек.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял, по официальным данным, 6718 человек.

К 3 июля в России провели 20,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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