Число умерших от COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За сутки умерли 168 человек, общее число смертей от инфекции с начала эпидемии составило таким образом 10 027, передает "Медуза".
Число заболевших, по данным штаба, в России на утро 4 июля составляет 674 515 человек. Выздоровели за сутки 8986 человек, всего с начала эпидемии — 446 879 человек.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял, по официальным данным, 6718 человек.
К 3 июля в России провели 20,7 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова