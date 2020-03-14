Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Речь идет о девяти случаях в Москве, одном — в Московской области, одном — в Санкт-Петербурге, двух — в Кемеровской области, одном — в Калиниградской области. Отмечается, что все инфицированные в последние две недели были в странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша и Швейцария).

Также определен круг лиц, с которыми на территории России контактировали заболевшие. "Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, — добавили представители штаба. — Проводится их лабораторное обследование".