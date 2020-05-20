Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч
Общее число зараженных увеличилось до 308,7 тыс. человек. За сутки в России выявили 8764 новых случая, за последние пять дней прирост зараженных не превышал 10 тыс. человек.
Общее число зараженных увеличилось до 308,7 тыс. человек. За сутки в России выявили 8764 новых случая, за последние пять дней прирост зараженных не превышал 10 тыс. человек.
С начала пандемии в России зафиксировали 308 705 зараженных коронавирусом. За последние сутки выявили 8764 новых случая в 84 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Клинических проявлений заболевания не было у 4021 зараженного. В течение пяти дней суточный прирост по количеству зараженных в России не превышает 10 тыс. человек.
Кроме того, количество выздоровевших впервые превысило число новых заболевших. За сутки врачи выписали 9262 человека. Общее количество вылечившихся увеличилось до 85,3 тыс. человек.
Наибольшее количество зараженных среди регионов по-прежнему наблюдается в Москве (всего там выявлено 152,3 тыс. заболевших), при этом впервые с начала мая в столице зарегистрировали меньше 3 тыс. зараженных (2699 человек) за сутки. Накануне мэр города Сергей Собянин отмечал, что Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом.
За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв выросло до 2972 человек, сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в стране скончались 119 человек.
Накануне в Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв в столице выросло до 1726 человек. Второе место по числу умерших занимает Подмосковье (285 человек), третье — Санкт-Петербург (99 человек). В пятерку регионов также входят Нижегородская область (49 человек) и Дагестан (36 человек).
Глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов при этом утверждал, что из-за внебольничной пневмонии и COVID-19 в республике умерли более 40 врачей. Всего с этими заболеваниями в Дагестане зарегистрировано 13 697 человек. В результате внебольничной пневмонии в общей сумме умерли 657 человек. Гаджиибрагимов пояснял, что статистика смертей от этих заболеваний ведется по лабораторным исследованиям и подтвержденным случаям.
Президент Владимир Путин утверждал, что ситуация с коронавирусом в республике ”складывается непросто”. По его словам, причиной большого количества смертей и осложнений в Дагестане стало несвоевременное обращение граждан к врачам.
Главный санитарный врач Анна Попова указывала, что в республике в среднем 35% положительных тестов на коронавирус. По России этот показатель достигает 10–20%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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