Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

С начала пандемии в России зафиксировали 308 705 зараженных коронавирусом. За последние сутки выявили 8764 новых случая в 84 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Клинических проявлений заболевания не было у 4021 зараженного. В течение пяти дней суточный прирост по количеству зараженных в России не превышает 10 тыс. человек.

Кроме того, количество выздоровевших впервые превысило число новых заболевших. За сутки врачи выписали 9262 человека. Общее количество вылечившихся увеличилось до 85,3 тыс. человек.

Наибольшее количество зараженных среди регионов по-прежнему наблюдается в Москве (всего там выявлено 152,3 тыс. заболевших), при этом впервые с начала мая в столице зарегистрировали меньше 3 тыс. зараженных (2699 человек) за сутки. Накануне мэр города Сергей Собянин отмечал, что Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв выросло до 2972 человек, сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в стране скончались 119 человек.

Накануне в Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв в столице выросло до 1726 человек. Второе место по числу умерших занимает Подмосковье (285 человек), третье — Санкт-Петербург (99 человек). В пятерку регионов также входят Нижегородская область (49 человек) и Дагестан (36 человек).

Глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов при этом утверждал, что из-за внебольничной пневмонии и COVID-19 в республике умерли более 40 врачей. Всего с этими заболеваниями в Дагестане зарегистрировано 13 697 человек. В результате внебольничной пневмонии в общей сумме умерли 657 человек. Гаджиибрагимов пояснял, что статистика смертей от этих заболеваний ведется по лабораторным исследованиям и подтвержденным случаям.

Президент Владимир Путин утверждал, что ситуация с коронавирусом в республике ”складывается непросто”. По его словам, причиной большого количества смертей и осложнений в Дагестане стало несвоевременное обращение граждан к врачам.