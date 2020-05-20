Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

С начала пандемии в России зафиксировали 308 705 зараженных коронавирусом. За последние сутки выявили 8764 новых случая в 84 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Клинических проявлений заболевания не было у 4021 зараженного. В течение пяти дней суточный прирост по количеству зараженных в России не превышает 10 тыс. человек.

Кроме того, количество выздоровевших впервые превысило число новых заболевших. За сутки врачи выписали 9262 человека. Общее количество вылечившихся увеличилось до 85,3 тыс. человек.

Наибольшее количество зараженных среди регионов по-прежнему наблюдается в Москве (всего там выявлено 152,3 тыс. заболевших), при этом впервые с начала мая в столице зарегистрировали меньше 3 тыс. зараженных (2699 человек) за сутки. Накануне мэр города Сергей Собянин отмечал, что Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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