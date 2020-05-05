Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Таким образом, общее количество заболевших по стране достигло 155 370.

Новые инфицированные регистрировались в 83 регионах страны, больше всего в Москве — 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.

В Подмосковье 822 новых зараженных, в Петербурге — 226, в Нижегородской области — 174, в Свердловской области — 133.

За весь период умер от COVID-19 1451 человек, за последние сутки — 95 человек.

Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние 24 часа — 1770.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!