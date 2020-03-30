Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 302 в 35 регионах", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник. Всего вирус обнаружен в 71 регионе страны.
За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек с коронавирусом.
Наибольшее число новых случаев заражения, как и ранее, отмечено в Москве — 212. На втором месте впервые оказалась Республика Коми с 15 новыми заболевшими, на третьем — Петербург (восемь новых случаев). В Подмосковье семь новых случаев, в Бурятии — пять, в Архангельской области — четыре. По три новых случая зафиксированы в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.
По два новых случая обнаружены во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях. По одному новому случаю в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.
Между тем, всего в России выздоровело 66 человек после перенесенного COVID-19, добавили в штабе. Это число выросло за сутки за счет двух выписанных пациентов в Калининградской и Мурманской областях.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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