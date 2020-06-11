Число подтверждённых случаев COVID-19 в России превысило 500 тысяч

По данным Роспотребнадзора за день проведено почти 330 тысяч лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением находятся около 322 тысяч человек.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. ВОЗ считает, что для такого количества населения в стране уровень смертности людей с COVID-19 крайне низкий.
Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от коронавируса в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают.
В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
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