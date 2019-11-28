Число иностранцев, изучающих русский язык, со времен распада СССР сократилось вдвое

Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 млн до 4 млн.

Присутствие русского в мире восстанавливается, но это не происходит повсеместно, считает главный редактор журнала ”Россия в глобальной политике” Федор Лукьянов. ”Понятен интерес к русскому языку, к примеру, на арабском Востоке, в Сирии, но это происходит точечно”, — считает Лукьянов.

По его мнению, Россия для культивирования своей культуры делает меньше, чем европейские страны. ”Франция, Германия, даже Швеция ведут более активную языковую и культурную политику, у нас пока это не является приоритетом”, — считает Лукьянов.

Как будет меняться ситуация с распространением русского языка

Эксперты ”Социоцентра” считают, что при общемировой численности населения 8 млрд человек к 2025 году доля владеющих русским языком составит 2,7%, или 215 млн человек. В 2015 году при населении 7,5 млрд человек число владеющих русским языком составило 243 млн, или 3,2% от мирового населения.

По мнению одного из авторов доклада, заместителя директора ”Социоцентра” Александра Арефьева, прогноз выглядит алармистски. ”Если ничего не предпринимать, ситуация к 2025 году может оказаться печальной”, — считает он. Арефьев отмечает, что ситуация с изучением русского языка в некоторых странах стабилизировалась в 2015 году либо показывает рост вне академического сектора образования.

По его данным, продолжается стабильный рост числа изучающих русский язык в Европе и Северной Америке в частных и общественных образовательных центрах, субботних и воскресных школах за счет детей эмигрантов из России и стран бывшего СССР.