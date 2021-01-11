Четыре военных автобуса попали в аварию в Подмосковье: погибли четверо, пострадали не менее 50

"Сегодня примерно в 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", — заявила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель гражданского грузовика: он ехал в одном направлении с колонной военных автобусов "ПАЗ", не справился с управлением и врезался в один автобус.

Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, уточнял источник "Интерфакса". "Произошла поломка первого из автобусов в колонне. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области", — сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.

Собеседник агентства отмечает, что водитель большегруза, ставший виновником автоаварии, в настоящее время задержан.