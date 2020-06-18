Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве. Среди погибших есть ребенок

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.

Она сказала, что погибли двое взрослых и двое детей. Но потом управление Следственного комитета по Москве уточнило эту информацию: погибли мужчина, две женщины и ребенок.

По словам собеседника РБК, в дежурную часть позвонила женщина, которая рассказала, что в соседней квартире слышна стрельба. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела четырех человек. По предварительной информации, мужчина и женщина были сожителями.

По данным собеседника ”РИА Новости”, стрелявший покончил с собой. Причиной происшествия стала семейная ссора мужчины с бывшей сожительницей по поводу условий их общения с ребенком, заявил источник ”Интерфакса”. О том, что убийство было совершено на почве бытового конфликта, также сообщает источник ТАСС.

По факту происшествия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Стрельба произошла днем 18 июня в доме № 38. По данным СМИ, прозвучало от четырех до семи выстрелов.