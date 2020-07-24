24.07.2020, 11:13
Чемпион Олимпиады ушел в лес за грибами и пропал
В Подмосковье вторые сутки ищут олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, который 22 июля ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщает RF-SMI.
В Подмосковье вторые сутки ищут олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, который 22 июля ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщает RF-SMI.
Спасатели предполагают, что 82-летний ветеран мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега. К поискам подключены водолазы.
Иваницкий завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1964 в Токио. Он также четыре раза становился чемпионом мира.
По окончании борцовской карьеры Иваницкий много лет возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР.
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