Чемпион Олимпиады ушел в лес за грибами и пропал

Спасатели предполагают, что 82-летний ветеран мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега. К поискам подключены водолазы.

Иваницкий завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1964 в Токио. Он также четыре раза становился чемпионом мира.

По окончании борцовской карьеры Иваницкий много лет возглавлял спортивную редакцию Гостелерадио СССР.