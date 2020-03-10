Цены на нефть взлетели более чем на 10 процентов

Апрельский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 14:45 по московскому времени подорожал на $3,45 (10,04%) — до $37,81 за баррель, передает "Интерфакс".

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $34,31 за баррель, что на $3,18 (10,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В понедельник цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% — до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI — на 25%, до $31,13 за баррель.

Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) — это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.