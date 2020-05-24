Бывший премьер-министр России: Путин нервничает, думая, что на него все смотрят и решают – слабак он или не слабак

– Да, это большой удар, Путин сильно переживает и не может с этим смириться, — сказал Касьянов в ответ на вопрос журналиста, расстроен ли Путин тем, что на его планы по голосованию за правки Конституции и празднованию 9 мая повлияла пандемия. — Исходя из его действий и анализируя их последовательность, я делаю вывод, что Путин сделал выбор между жизнями людей и деньгами. Он не желает тратить деньги и будет рисковать жизнями людей.

"Предполагаю, что к концу мая, в начале июня крайний срок, будет объявлено о победе над коронавирусом, парад победы состоится 24 июня — в годовщину первого парада победы 1945-го года в Москве, когда советские военачальники вернулись из Германии. Потом, 1 или 7 июля, он заставит всех проголосовать за поправки в Конституцию и продлит свою власть в России еще на 16 лет.

Невзирая на все, Путин по-прежнему живет своим январским планом. Он нервничает, думает, что на него все смотрят и размышляют — какой он слабак или не слабак. Такого он пережить не может, поэтому будет жить по своему плану — заставит народ праздновать парад, радоваться, а в конечном итоге проголосовать за него", — добавил Касьянов.

Михаил Касьянов — председатель Правительства Российской Федерации с 17 мая 2000 по 24 февраля 2004 года. С 2005 года Касьянов находится в политической оппозиции к руководству России