Бывшие президенты России скоро смогут свободно нарушать Уголовный кодекс — в том числе и Путин

Документ не только усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности, но и фактически разрешает бывшему главе государства совершать некоторые преступления после отставки.

И действующего, и бывшего президента после принятия этого законопроекта смогут лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления. То есть все преступления небольшой и средней тяжести, совершенные бывшим президентом России, останутся безнаказанными. ”Медуза” перечитала Уголовный кодекс и выписала большую часть преступлений, которые теоретически могут сойти с рук Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Причем речь идет как о былых, так и о грядущих деяниях.

В числе прочего, под данный закон теоретически попадают такие статьи, как

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294)

Разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283)

Противоправное изменение Государственной границы РФ (ст. 323)

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ч. 1 ст. 205²)

Дискриминация (ст. 136)

Получение взятки (ч. 1 ст. 290)

Дача взятки (ч. 1 и ч. 2 ст. 291)

С полным списком преступлений и определением тяжести в УК РФ можно ознакомиться в источнике.