Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что перезагрузка отношений с Россией невозможна

При этом глава правительства отметил, что очень тепло относится к российскому народу и ценит его вклад в мировую историю. "Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново [отношения] с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма", — сказал Джонсон. Его слова приводит журнал Spectator.

Но потом политик, по его словам, был "очень разочарован" и признал, что "был не прав".

В конце июня Джонсон заявил, что Россия виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается, передает ТАСС. В качестве примера он привел химатаку в Солсбери, где для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля использовалось боевое нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Добавим, Борис Джонсон в 2016-2018 годах был главой британского министерства иностранных дел. Он покинул этот пост через несколько месяцев после отравления в Солсбери.

С конца июля 2019 года Борис Джонсон является премьер-министром.

Химатака в Солсбери

4 марта 2018 года 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества.