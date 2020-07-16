Британия, Канада и США заподозрили Россию в краже наработок по вакцине от коронавируса

По данным Центра, эти сведения подтвердила Канада и США. Целью атаки назван Оксфорд и Имперский колледж Лондона, где проводились соответствующие исследования.

Источники издания не ответили на вопрос, была ли атака успешной.

Другие источники издания утверждают, что за хакерской атакой стоит группа ”APT-29”, также известная как ”Cozy Bear” и ”The Dukes”. По их данным, группа сотрудничает с российской разведкой.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году. По его словам, во время выборов Россия активно распространяла документ, компрометировавший правящую Консервативную партию.

До этого Комитет по безопасности британского парламента сообщил, что собирается опубликовать доклад о ”российском вмешательстве” в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.