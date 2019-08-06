Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

Гейл обвинил Москву в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ и за сохранение санкций до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Он также заявил, что российская делегация, по мнению британской стороны, "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ".

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав после воссоединения с Крымом. В ответ на это Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила свои выплаты до тех пор, пока полномочия не будут восстановлены.

В конце июня 2019 года ассамблея восстановила права России в полном объеме. При этом Лондон проголосовал против резолюции, позволяющий делегации участвовать в июньской сессии.

Возвращению Москвы в ПАСЕ всячески пытался помешать и Киев. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.