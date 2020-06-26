Борис Вишневский: больше всех в Россию не верит Путин

"На самом деле, больше всех в Россию не верит сам Путин", уверен Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции "Яблоко". В своем блоге на "Эхе Москвы" он объясняет свою позицию.
"Если бы он верил в Россию — он бы уважал жизнь, здоровье и волю российских граждан. И не было бы ни войны в Чечне, ни гибели заложников в Беслане, ни ”пенсионной реформы”, ни презрительного отказа от прямых выплат гражданам во время пандемии (зато деньги сразу нашлись на аттракцион неслыханной щедрости в преддверии наперсточного ”голосования” 1 июля). И не проводился бы ”парад во время чумы”, который может ”аукнуться” второй волной пандемии. Не говоря о ”общероссийском голосовании”" — пишет Вишневский.
"На улицах не избивали бы людей, требующих честных выборов, не фабриковали бы уголовные дела против невиновных, изображая их ”террористами” или ”экстремистами”, не затыкали бы рот несогласным, и с телеэкрана не учили бы ненавидеть тех, кто ”против”" — добавил политик.
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