Боевики атаковали российскую военную базу в Сирии. Погибли люди

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
По данным ведомства, в направлении базы выпустили три реактивных снаряда, что зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Они упали на находящийся неподалеку населенный пункт Руайсэд Афиф, на российском объекте разрушений или пострадавших нет. При этом ранения получили четыре местных жителя.
В то же время агентство SANA передает, что в результате произошедшего есть человеческие жертвы. Их число не уточняется. Также сообщается о серьезном материальном ущербе.
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