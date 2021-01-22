Bloomberg: Навальному грозит срок 13,5 лет

Издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному грозит срок до 13,5 лет по двум делам. Сам Навальный надеется на то, что его дело станет катализатором народного возмущения.
"Российские официальные лица были убеждены, что лидер оппозиции Алексей Навальный не вернется", - пишет издание.
Они предупреждали, что арестуют его по прибытии, и постоянно усиливали угрозы в адрес расследователей, а также предъявляли обвинения, начиная от кражи пожертвований сторонников и заканчивая работой на разведку США. Даже коллеги-критики Кремля говорили 44-летнему активисту, что возвращаться из Берлина, где он находился на лечении после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он и западные страны обвинили Владимира Путина, слишком опасно. Но Навальный, убежденный, что может оставаться политической силой только находясь непосредственно в стране, проигнорировал их совет.
Теперь оппозиционер может получить до 3,5 лет на слушании, назначенном на 2 февраля. Кроме того, еще одно дело в работе и может добавить еще 10 лет, утверждает Bloomberg. Кроме того, издание пишет о том, Кремль убежден в том, что Навальный работает от имени западных правительств — обвинение, которое он отрицает.
Тем временем новое видео, которое он и его команда опубликовали на YouTube во вторник за первые два дня набрало более 40 миллионов просмотров, что является рекордом для его группы. В фильме демонстрируя грандиозный дворец на Черном море, который, как они утверждают, принадлежит Путину. Кремль называет утверждения фильма ложными.
Активист и его союзники надеются, что его дело станет катализатором общественного недовольства, которое накаляется на фоне 4-процентного снижения реальных доходов и карантина, связанного с коронавирусом. Кстати, именно это послужило причиной того, что рейтинги Путина в прошлом году упали до рекордно низкого уровня. Навальный и его команда нацелены на сентябрьские парламентские выборы, воспринимая их как шанс показать всем, что народ недоволен нынешней властью.
23 января в России запланированы акции протеста против ареста Навального. Акцию солидарности с протестующими проведут и в Таллинне.
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