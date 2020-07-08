Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство

Он опубликовал на своем канале в YouTube видео под названием "Офис президента заказал мою ликвидацию", в котором показал исписанные от руки бумаги. По словам блогера, это заявление в Моссос (полицию Каталонии), в котором некто Александр Золотухин признается, что получил заказ на "политическое убийство Шария".

"Заказ им получен, как он указывает, людьми, которые имеют непосредственное отношение к офису президента Украины Зеленского", — сказал блогер.

Он добавил, что на Украине Золотухин считается преступником, которого разыскивают через Интерпол по статьям "Хулиганство", "Разбойное нападение" и "Похищение человека". Тем не менее, по словам Шария, не желая "стать убийцей", Золотухин дал показания испанской полиции. Блогер убежден, что этого человека хотели выставить главным виновником вероятного убийства, чтобы снять подозрение с "настоящего заказчика".

Он также показал в видео скриншоты переписок, в которых якобы идет речь о готовящемся преступлении, и заявил, что к этому причастен заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Итак, помощник заместителя главы администрации президента Украины обсуждает с двумя людьми, находящимися в розыске, проведение спецоперации относительно Анатолия Шария <…> Помимо этих разговоров, велись разговоры о физическом устранении Анатолия Шария. И, без сомнения, эти разговоры у меня", — добавил Шарий.

В конце видео он потребовал официальных комментариев от офиса Зеленского.

Видео прокомментировал сам Кирилл Тимошенко. Он назвал заявления Шария смешными и предположил, что они вызваны желанием блогера поднять рейтинг его партии.

"Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее. Человек создает искусственный конфликт исключительно для рейтингов", — заявил Тимошенко "Украинской правде".

В середине июня сторонники партии Шария провели около офиса Зеленского в Киеве митинг. Они требовали от президента защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов либо уйти в отставку. В то же время радикалы устроили акцию против сторонников Шария и забросали их яйцами.