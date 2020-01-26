Библеист об отце Чаплине: в СМИ — был страшным крокодилом, при этом как человек он гораздо шире этого образа

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При этом как человек он был гораздо шире этого образа. Мало кто знает, что он помогал многим людям, причем не только своим единомышленникам. Он был настоятелем храма, в котором проводились самые разные встречи, самые разные люди получали от него помощь. Он был человеком, который общался с людьми. Есть такие идеологи, которые людей не видят в упор и трубят в свою трубу. Мы с ним не дружили, но каждое общение с ним было интересным разговором. Наши позиции были довольно далеки друг от друга. Но мне кажется, что в том, что он говорил и делал, было очень много от актерской игры, сознательного эпатажа. В чем-то это была роль шута — в хорошем смысле, не фигляра и не паяца, а шута, который говорит очень резкие и зачастую злые вещи, которые королю сказать не по чину и которые совершенно необязательно воспринимать как руководство к действию, но которые звучат как высказывание недосказанного. Мы знаем, что есть какой-то взгляд, какое-то настроение, но не можем это сформулировать. И тут приходил он и формулировал, причем формулировал нарочито эпатажно, формулировал так, чтобы это обсуждали.

Мне кажется, ему стало в какой-то момент скучно: человек долгие годы работал в структурах патриархии, но ему это надоело, он понимал, что от него уже мало что зависит. Может быть, эта шутовская роль была его внутренним протестом против этой своеобразной опалы. Он ведь не был обвинен в чем-то конкретном — просто его тихонько задвинули, такая внутренняя патриархийная история. И он с одной стороны развлекал себя и нас как мог, а с другой — может быть, это еще одна история человека, который оказался невостребованным в церкви. Мне очень жаль, что многие достаточно острые споры, которые мы с ним вели, в основном заочно, уже не продолжатся здесь. Мне бы очень хотелось через десять или двадцать лет сказать — мол, отец Всеволод, вы говорили так, а на самом деле получилось по-другому. Но так уже не выйдет.

Мы не были близкими друзьями, поэтому я не могу с уверенностью судить о его истинных взглядах. Мне кажется, ему было интересно говорить со всеми людьми, которые были готовы его слушать. Эта аудитория была достаточно разнородной, но ее отличала такая нарочитая маскулинность, такой мачизм, который был ему близок. А политика тут — дело вторичное. Это тоже интересная вещь: при взгляде на него становилось понятно, что человек подбирает идеологему под себя как костюм, под какие-то свои внутренние потребности. А правое оно или левое — это были для него скорее условности, есть светлый пиджак или ряса, есть темные, человек носит то или другое, как ему захочется.

Алексей Макаркин, политолог