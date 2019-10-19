"Безудержное желание доминировать во всем мире": Медведев возмутился политикой США в Европе

По его словам, стремление усилить влияние в Европе, в том числе на Балканах, наносит вред, так как США поддерживает только экономически выгодные Белому дому идеи. ”Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе, поскольку что это означает? Это означает "Мы хотим, чтобы все оружие было американским, покупайте его у нас"”, — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что Вашингтон также предлагает Европе покупать газ у США, а не России, которая расположена ближе. Он отметил, что это свидетельствует о ”безудержном, ничем не лимитированном желании доминировать во всем мире”.

В то же время Россия всегда занимала взвешенную позицию и хочет ”дружить со всеми странами”, заверил премьер-министр. Говоря о государствах на Балканском полуострове, он отметил, что одни страны ведут себя дружественно, а другие находятся ”в фарватере агрессивной политики” США.

Также глава правительства заявил, что Россия будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ. ”Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций”, — заявил премьер. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие шаги ”и политически, и в военном смысле”.