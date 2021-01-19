"Безобразие" и "недалекость": как в ЕС реагировали на задержание Навального

Официальный ЕС о задержании Навального

Всему Евросоюзу, внешнюю политику которого определяют все его 27 государств-членов, понадобилось больше времени. "ЕС осуждает задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального после его возвращения в Москву 17 января и призывает его немедленно освободить", — заявил Борель от имени всего Евросоюза и пояснил причину призыва: "Политизация правосудия является недопустимой, и права господина Навального должны быть соблюдены".

ЕС также выступил за освобождение журналистов, освещавших возвращение Навального из Берлина, а также граждан РФ, пришедших поддержать основателя Фонда борьбы с коррупцией. "ЕС будет пристально следить за развитием событий (связанных с задержанием Навального. — Ред.) и будет и дальше принимать это во внимание, формируя свою политику в отношении России", — заявил Боррель и в очередной раз призвал Москву к "прозрачному" расследованию покушения на Алексея Навального в августе 2020 года, совершенного в РФ с помощью боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В Европарламенте возмущены задержанием Навального

"В русском языке есть такое слово — "безобразие", — так прокомментировал задержание Навального финский евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу" Нильс Турвальдс. — Одновременно должен сказать, что я не удивлен, потому что это типично для системы Путина". Политик был уверен, что российские власти "будут настолько жесткими в отношении Навального, насколько это возможно". "Это очень грустная история", — добавил он в интервью DW.

По словам Турвальдса, входящего в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией, почти все фракции возмущены поведением российских властей. Свидетельством этого стало то, насколько быстро Европарламент решил провести экстренные дебаты по поводу ареста Навального. Соответствующую заявку польский евродепутат Анджей Халицкий подал еще 17 января, в день возвращения Навального. Поддержали ее на следующий день. Дебаты пройдут 19 января.

Неожиданными задержание и арест Навального не стали и для депутата из фракции "зеленых" из Германии Сергея Лагодинского (Sergey Lagodinsky). Такие действия властей РФ он в разговоре с DW назвал "не самыми мудрыми". "Власть нервничает и принимает нерациональные решения. Эти решения должны показать силу… Но ажиотаж (вокруг задержания Навального. — Ред.) показывает недалекость этих планов… Российские власти только прикладывают руку к тому, чтобы вылепить из хорошего интересного политика нового вождя", — уверен Лагодинский.