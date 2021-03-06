Бесплодные усилия Путина — прошлое не привлекает молодежь

То, что российский президент не пользуется интернетом, у него нет смартфона и он получает информацию из легендарных "папочек", давно стало общим местом. Тем не менее, глава государства периодически делает заявления, связанные с интернет-пространством. Обычно подобные рассуждения вызывают легкую неловкость, при этом они очень ярко показывают, что Путин хотел бы контролировать онлайн так же, как он уже контролирует офлайн.

Страшилки про Интернет



Президент, конечно, не впервые обращает внимание на такое явление, как интернет, но любопытно, что два дня подряд Владимир Путин озвучивает одну и ту же мысль: некие люди в преступных целях используют интернет, чтобы втянуть детей в политику. Сначала глава государства поделился своими опасениями на коллегии МВД, сказав буквально следующее: "Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было соусом ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети".

А на следующий день, уже на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. При этом Путин говорит о том, что интернет используют для того, чтобы не только выводить несовершеннолетних на улицы, но и склонять их к суициду и продавать им наркотики. Такое ощущение, что два дня подряд Владимир Путин транслирует основные страшилки, связанные с онлайн-пространством. Причем страшилки, популярные среди старшего поколения, такие пересказанные друг другу истории, достойные городских легенд.

Тайные желания

Главное, что прорывается в словах Владимира Путина, — это желание как-то ограничить интернет. Он открыто говорит, что Сеть должна подчиняться "даже не просто элементарным законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам". На фоне активности Роскомнадзора и появления все новых репрессивных законов, призванных регулировать работу соцсетей, информационных сайтов или провайдеров, каждое новое такое заявление выглядит как призыв к более активным действиям.