Берлин требует санкций ЕС против хакеров из России

Немецкое правительство уже начало соответствующую процедуру с тем, чтобы внести в специальный санкционный список Евросоюза российских хакеров, которых Германия считает виновными в кибератаках на бундестаг, совершенных в апреле — мае 2015 года. Об этом официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине в пятницу, 29 мая.

Санкции ЕС за кибератаки существуют с 2019 года

Накануне о таком намерении немецкого правительства статс-секретарь в министерстве иностранных дел Мигель Бергер уведомил в очной беседе российского посла в Германии Сергея Нечаева.

Еще 5 мая генеральный прокурор ФРГ выписал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, которого подозревают в том, что совместно с группой пока не известных по имени лиц именно он и совершил те хакерские атаки на бундестаг.

Специальный режим санкций ЕС за диверсионную деятельность в киберпространстве был учрежден в мае 2019 года, но еще ни разу не применялся. Этот режим, рассказала Мария Адебар на пресс-конференции, "позволяет замораживать банковские счета и собственность, а также вводить ограничения на въезд внесенных в список лиц или организаций". Правительство Германии оставляет за собой право принять — наряду с внесением подозреваемых в санкционный список ЕС — и дополнительные меры, добавила Адебар, но не уточнила, какие именно.

Российского посла в МИД ФРГ "приглашали", а не "вызывали"

Отвечая на вопрос, когда последний раз российского посла вызывали в МИД ФРГ, Мария Адебар сказала, что в последние годы такого не припомнит. Одновременно она обратила внимание на формулировку дипломатического пресс-релиза от 28 мая, в котором сказано, что российского посла в ФРГ Сергея Нечаева для разговора в немецкий МИД "пригласили", а не "вызвали". Согласно международному дипломатическому протоколу "вызов" посла иностранного государства в МИД страны пребывания является значительно более резкой формой выражения возмущения принимающей стороны, чем "приглашение" на беседу.