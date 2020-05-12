Белый дом сообщил миру о самочувствии Путина

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с госпитализацией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что, по его информации, российский президент Владимир Путин чувствует себя отлично.
"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме… и мировые лидеры, такие как (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который слег с COVID-19 — еще один (заболевший) мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", — сказал О'Брайен журналистам президентского пула Трампа.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Путиным на прошлой неделе, и Путин был "в прекрасном настроении и добром здравии". "У нас нет причин подозревать обратное", — заключил О'Брайен.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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