Бдительные жители помогли задержать двух нарушителей российско-эстонской границы

От бдительных жителей пограничникам поступила информация о том, что на окраине города Печоры находится иностранец, который пытается узнать у местного населения, как скрытно и незаметно для стражей границы попасть на территорию сопредельного государства.

В кратчайшие сроки мужчину задержали. Им оказался 33-летний житель одной из стран Северной Африки. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был задержан еще один североафриканец, который также имел намерение незаконно пересечь государственную границу из России в Эстонию. Решением Печорского районного суда 24-летний нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа и ожидает депортацию на родину.