Baza: Взрыв дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был терактом

"Расследование мы провели ещё год назад — начали его 8 января, сейчас, через год, мы слетали на место трагедии и встретились с людьми, которые имели прямое отношение к происходившему.

У нас нет сомнений, что это был теракт. Другой вопрос — почему это скрывают власти. На него мы также попытались ответить в видео", - пишут авторы расследования.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 6 часов 8 минут утра по местному времени произошел взрыв. В результате взрыва частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. В результате обрушения погибло 39 человек. Причины взрыва по состоянию на декабрь 2019 года официально не озвучены.