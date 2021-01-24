Baza сообщила, что женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится без сознания. Директор госпиталя — что она ”чувствует себя великолепно”(13)
Женщина, которую в Санкт-Петербурге ударил сотрудник полиции во время акции в поддержку Алексея Навального, находится в бессознательном состоянии в реанимании. Об этом пишет Meduza ссылкой на Baza, отмечая, что издание не указывает источники.
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