Baza сообщила, что женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится без сознания. Директор госпиталя — что она ”чувствует себя великолепно”

По информации издания, у женщины серьезная травма головы, и за ночь ей стало хуже.

В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию ”Подъем”, что состояние здоровья женщины не вызывает опасений:

"У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал".

По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки.