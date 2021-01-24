24.01.2021, 09:53

Baza сообщила, что женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится без сознания. Директор госпиталя — что она ”чувствует себя великолепно”

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Baza сообщила, что женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится без сознания. Директор госпиталя — что она ”чувствует себя великолепно”
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Женщина, которую в Санкт-Петербурге ударил сотрудник полиции во время акции в поддержку Алексея Навального, находится в бессознательном состоянии в реанимании. Об этом пишет Meduza ссылкой на Baza, отмечая, что издание не указывает источники.

По информации издания, у женщины серьезная травма головы, и за ночь ей стало хуже.

В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию ”Подъем”, что состояние здоровья женщины не вызывает опасений:

"У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал".

По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки.

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