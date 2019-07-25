Автор фразы "Путин — сказочный …" получил еще один штраф за неуважение власти

Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области оштрафовал на 30 тысяч рублей (около 427 евро) местного активиста и члена Либертарианской партии Игоря Горланова за неуважение к власти. Поводом для этого послужила его публикация в соцсети "Вконтакте". В ней Горланов сообщал о первом штрафе, назначенном по этой статье.

24 апреля активист Игорь Горланов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал новость о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве, которого 22 апреля первым в России оштрафовали по статье о неуважении к власти. За пост "Путин — сказочный ******** (аналог слова "болван", составленный из глагола "долбить" и матерного обозначения полового акта)"

Картыжев получил 30 тысяч рублей штрафа, после чего подал жалобу в Европейский суд по правам человека.