Австрия впервые высылает российского дипломата

Представитель МИД Австрии отказался сообщить подробности, указав лишь, что сотрудник посольства России совершил действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

О высылке дипломата сообщило издание Kronen Zeitung. По данным газеты, такой инцидент в истории двусторонних отношений произошел впервые. Дипломат должен покинуть страну до 1 сентября.

Дипломат подозревается в промышленном шпионаже

По данным Kronen Zeitung, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Предположительно он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий от работающего на нем австрийского гражданина. Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Ответные меры

В посольстве РФ в Австрии, комментируя решение МИД, заявили: "Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать".

В тот же день посол Австрии в России был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой российского дипломата и объявлено о зеркальных мерах с российской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", — заявили на Смоленской площади.