Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет

Напомним, что сегодня в результате крушения пассажирского самолета "Боинг" близ Тегерана погибли 177 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв — граждане Ирана.

Лукашевич приводит в своем посте несколько ссылок на материалы российских СМИ, которые, по его мнению, носят пропагандистский характер и не могут соответствовать действительности.