08.01.2020, 22:03

Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет

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Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет
AFP

Известный в России авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет.

Напомним, что сегодня в результате крушения пассажирского самолета "Боинг" близ Тегерана погибли 177 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв — граждане Ирана.

Лукашевич приводит в своем посте несколько ссылок на материалы российских СМИ, которые, по его мнению, носят пропагандистский характер и не могут соответствовать действительности.

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