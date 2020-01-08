Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет(6)
Известный в России авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет.
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