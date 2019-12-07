АУДИО | Реальный разговор телефонного мошенника с ”клиентом” — но этот диалог явно пошел не по плану

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД Прикамья Роман Теплоухов предоставил местному порталу 59.ru реальный телефонный разговор мошенника с "клиентом".

Позвонивший представляется сотрудником службы безопасности банка и уверенным голосом сообщает, что у мужчины прямо сейчас пытаются списать с его карты деньги. Далее ”сотрудник службы безопасности” предлагает временно деактивировать личный онлайн-кабинет клиента. Но неожиданно клиент выводит позвонившего на чистую воду. В ответ мошенник ведет себя достаточно нагло и переходит на нецензурную лексику, доходчиво объясняя, как он работает с такими ”идиотами”. По сути, этот диалог есть исповедь мобильного мошенника:

— Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник.

— Хорошо… И?

— Что ”хорошо”? Что значит ”и”? И наш разговор записывается и будет передан в полицию.

— Хорошо. И? Что будет далее?

— Не знаю. Полиция пусть разбирается.

— Ты думаешь, она разберется?

— Не знаю! Это не моя проблема.

— Извини, согласен. Извини. Я просто, понимаешь, знаешь, сколько я звоню людям… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) за целый день? У меня голова кипит уже говорить одно и то же… (нецензурная лексика. — Прим. авт.).

— А зачем ты этим занимаешься?

— Кушать хочу… (нецензурная лексика. — Прим. авт.)!

— Ну нельзя найти какую-то нормальную работу, что ли?