Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он сам заявил в видеоролике на ютьюб-канале, пишут "РИА Новости".
По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".
"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — сказал Лебедев.
Дизайнер добавил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.
Студия Артемия Лебедева появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.
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