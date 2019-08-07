Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

По словам дизайнера, он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".

"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — сказал Лебедев.

Дизайнер добавил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.

Студия Артемия Лебедева появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.