Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина"

Особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) назван "дворцом Путина", принадлежит российскому миллиардеру и близкому другу президента РФ Аркадию Ротенбергу. Об этом сам предприниматель рассказал главному редактору интернет-проекта Mash Максиму Иксанову в интервью, опубликованном в субботу, 30 января.

"Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка", — отметил Ротенберг, уточнив, что приобрел здание несколько лет назад. Он объяснил, что рассказал о сделке только сейчас, поскольку вокруг здания разгорелся скандал. "Я и так достаточно… На мне санкции и так далее", — добавил бизнесмен.

Ротенберг рассказал, что намерен построить на мысе Идокопас апарт-отель, поскольку ему "очень нравится" отельный бизнес. Бизнесмен добавил, что у него есть аналогичные объекты на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, а также на Дальнем Востоке и Алтае.

Расследование ФБК и короткий видеоролик Mash

Двухчасовой фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube 19 января. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отметил ФБК.

Сам президент заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом у мыса Идокопас, о котором говорится в расследовании.

Youtube-канал Mash 29 января опубликовал короткое видео из особняка под Геленджиком. Его авторы говорят, что особняк достроен лишь снаружи, а отделка помещений не началась. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — отметил главный редактор Mash Максим Иксанов.

Между тем в фильме команды Алексея Навального говорилось: "Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".