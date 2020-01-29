Арестовали полицейских, которые задерживали журналиста Голунова

Пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы доставлены к следователю на допрос, заявили в пресс-службе СКР.

Источник "Интерфакса" сообщил, что задержаны полицейские, участвовавшие в задержании журналиста.

6 июня в центре Москвы Голунова задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома, и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. Затем обвинения с Голунова были сняты, улики признаны сфабрикованными, а сам он был признан потерпевшим.